В Воронеже цены на стройматериалы с начала года взлетели вдвое

Доски теперь стали почти "золотыми". Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала 2021 года некоторые стройматериалы подорожали очень сильно. Об этом говорят официальные данные Воронежстата.

Так, средняя цена кубометра обрезной доски еще в декабре 2020 года была 11,5 тысяч рублей. А к июлю 2021-го она подскочила до 21,6 тыс. рублей. Квадратный метр ориентированно-стружечных плит (ОСП) в конце 2020-го стоил 205 рублей. Теперь же ценник поднялся до 465-ти.

Прилично подорожало и стекло – с 458 до 736 рублей за квадратный метр. Чуть поменьше поднялся в цене цемент. В декабре 2020-го 50 кг стоили 317,5 рублей, теперь же – 329. Тысяча штук красного кирпича соответственно в конце прошлого года можно было купить за 12,8 тысяч рублей. В июле же заплатить пришлось бы 13,5 тысяч.

По сравнению с перечисленными стройматериалам один квадратный метр керамической плитки для внутренних работ подорожал ненамного - с 570 рублей 25 копеек до 585 рублей 51 копейки.

Специалисты связывают подорожание со многими факторами: от пандемии коронавируса, стимулировавшей спрос на загородное жилье и ремонт, до роста курса валют и закрытие некоторых специализированных заводов. В результате срываются многие аукционы, проводимые властями, так как по ранее утвержденным проектам сметная стоимость выглядит в свете нынешних цен уже мало схожей с реальной.