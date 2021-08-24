Под Воронежем на фото попала ежиха с семью ежатами

Колючее семейство на прогулке. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили фото семейства ежей, ползущих по тропинке по каким-то своим делам. Одна из них, видимо, мама. С ней путешествует еще семь маленьких ежат.

В комментариях к фото просили размещать как можно больше таких позитивных снимок, что хорошо разбавит повседневную «чернуху».

Надо сказать, на фото запечатлено не обычное семейство ежей. Ежиха по людским понятиям практически мать-героиня. Обычно у этих животных рождается от трех до восьми детенышей. Так что семь – это почти максимум.

Ежата на фото – уже не совсем малыши. Рождаются они голыми, слепыми, с ярко-розовой кожей и совсем крохотульками – всего по 12 граммов. А эти явно побольше и уже покрылись колючками.