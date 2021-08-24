Под прикрытием международного студенческого обмена в Воронеже организовали «переселение» иностранцев

Коминтерновский районный суд Воронежа приговорил к трем годам лишения свободы условно предпринимателя Тхай Ван Мая и проректора по международным связям одного из автономных некоммерческих образовательных учреждений города Николая Молодцова. Приговор уже вступил в законную силу.

41-летний Тхай Ван Май - уроженец и гражданин Вьетнама, но у него есть вид на жительство в России. Вместе с 42-летним проректором он под прикрытием международного студенческого обмена организовал «переселение» своих соотечественников в наш город.

С июня 2017 года по апрель 2018-го по учебной визе приезжали студенты из социалистической республики Вьетнам. Через фиктивные браки с россиянами они получали разрешение на временное проживание в России. Стоимость услуг «предпринимателей» варьировалась от 20 до 30 тысяч рублей.

- Следственным отделом Управления в отношении Тхай В.М. и Молодцова Н.Г. возбуждено, расследовано и передано в суд уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России «Организация незаконной миграции, - пояснила официальный представитель УФСБ России по Воронежской области Ксения Лютая.