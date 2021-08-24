В Воронежской области хозяин убил топором не желавшего уходить гостя

Сотрудники СК работают на месте убийства. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В ночь с 22 на 23 августа в Бутурлиновке в доме на улице Пристанционной выпивали 60-летний хозяин квартиры и его 46-летний гость. Мужчина постарше дал понять, что собутыльнику уже пора уходить. Однако тот этого делать не собирался.

Хозяина квартиры такое поведение гостя просто взбесило. Он схватил топор и ударил не желавшего покинуть его дом мужчину по голове несколько раз. Тот скончался на месте. А его убийца, немного успокоившись, понял, что натворил, и вызвал полицию. Преступлением из-за его тяжести вскоре занялись сотрудники Следственного комитета.

- 60-летний мужчина задержан, на допросе он признал свою вину, подтвердив показания в ходе проверки на месте преступления. Следователи направили ходатайство в суд об его аресте. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство» (от 6 до 15 лет лишения свободы). Наши сотрудники провели осмотр места преступления. По изъятым там предметам, в том числе топору, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, наши работники допрашивают свидетелей, - рассказал и.о. руководителя Бутурлиновского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Сергей Исаков.