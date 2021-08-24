Воронежские спасатели предупредили об опасности повторения страшных пожаров

В конце сентября вокруг Воронежа полыхали страшные ландшафтные пожары. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В региональном ГУ МЧС предупредили о вероятности повторения сильных пожаров под Воронежем, аналогичных тем, что были в конце сентября 2020 года, и осенью 2021-го. Предпосылки те же – дождей нет, погода достаточно жаркая.

Спасатели советуют: чтобы минимизировать риск пожара, необходимо выкосить траву на прилегающем к дому участке. Как показывает практика, огонь быстро распространяется именно по заросшей «сушняком» местности. Кроме того, дачникам и владельцам сельских домов лучше держать на участке бочку с водой. Если что загорится, легче потушить. И еще – нельзя поджигать мусор. Это тоже может привести к страшному пожару.

Напомним, в результате нескольких возгораний 26 и 27 сентября 2020 года Воронеж практически оказался в огненном кольце. Пожары охватили несколько пригородных сел: Медовку, Новоподклетное, Бабяково, Ямное, расположенных в 20 - 30 километрах от областного центра. С огнем тогда удалось справиться с огромным трудом.