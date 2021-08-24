В Воронеже мошенники «повесили» на женщину три кредита на 1,1 миллиона рублей

Дистанционных мошенничеств, к сожалению, по-прежнему случается немало. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

39-летняя жительница Северного микрорайона стала очередной жертвой мошенников. Женщине позвонил незнакомец. Он представился сотрудником службы безопасности банка. И заявил, что на счет женщины охотятся мошенники. Они якобы «взломали» ее банковский счет и готовятся оформить на него кредит.

Аферист заявил: для того, чтобы система идентифицировала собеседницу нужно назвать данные своих банковских карт. Якобы их она продиктует по телефону компьютеру. Женщина так и сделала. После этого мошенники предложили ей для сохранности денег перевести их все на безопасный счет. Сами операции якобы будут делать сотрудники банка, женщине лишь нужно сообщить смс-коды подтверждения.

Так мошенники получили доступ к личному кабинету своей жертвы и оформили на нее кредиты в трех банках. А затем похитили деньги. В результате женщина лишилась 1,1 млн рублей. И только после этого позвонила в полицию.

- Всего 23 августа в Воронежской области было семь мошенничеств, совершенных бесконтактным способом. Два из них совершены под предлогом незаконного доступа к карте, было четыре случая мнимой продажи товаров и услуг, людям также предлагали мифическую компенсацию. Ущерб, причиненный жителям области, составил около 1,3 миллиона рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД. - Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество».

Полицейские еще раз призывают не доверять незнакомцам, звонящим и предлагающим сделать какие-либо сомнительные финансовые операции. Их информацию можно на всякий случай проверить, позвонив в банк. Но лучше сразу прекратить разговор. А если все же стали жертвой мошенника, не тяните, сразу звоните в полицию.