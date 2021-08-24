В Воронеже в аварии ранены мотоциклист и его пассажирка

После столкновения с "ГАЗелью" мотоцикл оказался на обочине. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 23 августа, в 14.10 у дома № 3 по улице Теплоэнергетиков Советского района случилась авария.

28-летний водитель мотоцикла «Урал», ехавший от Острогожской в направлении улицы 41 Пограничного полка, неудачно перестроился. В результате он врезался в ехавшую рядом «ГАЗель». 31-летний водитель микрогрузовика в ДТП не пострадал. А вот мотоциклист и ехавшая вместе с ним 35-летняя женщина попали в больницу. Очевидцы аварии сообщают, что у 28-летнего мужчины травмирована шея. Полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах ДТП.

Полицейские продолжают разбираться в причинах ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 23 августа в Воронежской области случилось 113 ДТП, из них 82 – в Воронеже, 22 – на дорогах в районах, 9 – на федеральных трассах. В девяти авариях получили травмы 14 человек, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Задержаны и оштрафованы 16 пьяных водителей.