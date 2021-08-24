В Воронеже создадут Центр налоговых доходов

Губернатор считает, что новая структура позволит привлечь в областной бюджет 1 миллиард рублей. Фото: acpvrn.ru Фото: другой источник.

В понедельник, 23 августа, губернатор Александр Гусев объявил на заседании президиума регионального правительства о создании нового государственного казенного учреждения. Структура будет называться Центром налоговых доходов.

О новом Центре рассказал руководитель департамента экономического развития Данил Кустов. По его словам, создание этой структуры не потребует дополнительных расходов из бюджета. Просто на него перераспределят финансирование, выделенное ликвидируемому Агентству инноваций и развития экономических и социальных проектов. Также не вырастет общее число чиновников. 28 бывших сотрудников Агентства переведут в Центр.

Сотрудники Центра будут оказывать методологическую и организационную помощь органам власти для дополнительных поступлений в бюджет, готовить аналитические и экспериментальные материалы по налогообложению и налоговому администрированию, участвовать в судах, связанных с представлением интересов региона. Подобное учреждение в Москве работает с октября 2014 года. И весьма успешно.

- По предварительным расчетам, Центр налоговых доходов позволит дополнительно привлекать в консолидированный бюджет региона до 1 млрд рублей налогов в год, - дал прогноз Александр Гусев.