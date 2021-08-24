В Воронеже ищут пропавшего без вести 37-летнего мужчину

Владимир Овчинников пропал 14 июня. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» попросили помощи в поисках 37-летнего Владимира Овчинникова. Мужчина ушел из дома еще 14 июня. С тех пор ни родственники, ни знакомые не могут до него дозвониться.

Приметы Владимира Овчинникова: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Владимир, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112.

Напомним, продолжаются поиски 73-летнего Вячеслава Ковалева. Мужчина, нуждающийся в медицинской помощи, пропал еще 11 августа.

А вот 12-летнюю девочку, пропавшую в Воронеже 23 августа, нашли вечером того же дня. Школьница уехала в Краснодарский край. Ранее предполагали, что она могла отправиться туда в гости к другу.