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Общество24 августа 2021 8:59

В Воронеже возбудили уголовное дело по факту сноса гаража узника фашистских концлагерей

В Советском районе незаконно демонтировали несколько гаражей и хозяйственных построек
Юрий КОЗЛОВ
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Виновникам незаконного сноса грозит штраф до 80 тысяч рублей либо арест на срок до полугода.

Виновникам незаконного сноса грозит штраф до 80 тысяч рублей либо арест на срок до полугода.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники прокуратуры Советского района сообщили о результатах проверки сообщения о массовом сносе гаражей и хозяйственных построек в микрорайоне, где расположены улицы Защитников Родины, Мосина, Романтиков и Силикатная. Случилось это в июле 2021 года. В числе прочих снесли гараж инвалида и бывшего узника фашистских концлагерей.

Работники надзорного ведомства выяснили, что в этом месте были построены гаражи и другие строения еще в 60-70-х годах 20-го века. При этом никакие документы, устанавливающие права на них, не оформляли. Тем не менее никто не подавал в суды заявления об их сносе. А без этого их демонтаж является незаконным.

По материалам прокуратуры полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 330 УК РФ «Самоуправство». Виновникам незаконного сноса грозит штраф до 80 тысяч рублей либо арест на срок до полугода.