В Воронеже возбудили уголовное дело по факту сноса гаража узника фашистских концлагерей

Виновникам незаконного сноса грозит штраф до 80 тысяч рублей либо арест на срок до полугода. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники прокуратуры Советского района сообщили о результатах проверки сообщения о массовом сносе гаражей и хозяйственных построек в микрорайоне, где расположены улицы Защитников Родины, Мосина, Романтиков и Силикатная. Случилось это в июле 2021 года. В числе прочих снесли гараж инвалида и бывшего узника фашистских концлагерей.

Работники надзорного ведомства выяснили, что в этом месте были построены гаражи и другие строения еще в 60-70-х годах 20-го века. При этом никакие документы, устанавливающие права на них, не оформляли. Тем не менее никто не подавал в суды заявления об их сносе. А без этого их демонтаж является незаконным.

По материалам прокуратуры полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 330 УК РФ «Самоуправство». Виновникам незаконного сноса грозит штраф до 80 тысяч рублей либо арест на срок до полугода.