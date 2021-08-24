Мэр Воронежа поручил провести ревизию зеленых зон города

Зеленых островков в Воронеже много, но за ними не всегда нормально ухаживают. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В понедельник, 23 августа, на планерке в мэрии глава города Вадим Кстенин поднял тему зеленых зон Воронежа. Он поручил профильным службам провести их ревизию.

- Не всегда деревья, кустарники и цветы получают должное текущее содержание, - констатировал мэр. – Во время ревизии нужно провести их классификацию, чтобы четко понимать, какие деньги нам необходимы на их обслуживание. Финансистам поручение – после расчета найти нужный объем средств. Очевидно, что наши специализированные предприятия с выполнением всего объема работ в парках и скверах не справляются. Нужна новая система обслуживания. Возможно, нужно будет привлечь внешние организации, но окончательное решение будем принимать после тщательного анализа состояния дел.

Воронежцы недавно жаловались на усыхание деревьев и цветов в Пушкинском сквере рядом с театром оперы и балета. Также общественники регулярно критикуют систему полива зеленых насаждений. Деревья, растущие вдоль дорог, явно испытывают недостаток влаги.