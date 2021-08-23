12-летнюю пропавшую школьницу из Воронежа нашли в другом регионе

Воронежские следователи проводят проверку по факту пропажи 12-летней девочки, которую начали искать 23 августа. Ребенка нашли.

- Установлено местонахождение девочки в другом регионе, в ближайшее время она будет передана родителям. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, противоправные действия в отношении нее не совершались. Проверка продолжается, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Напомним, 12-летняя жительница Железнодорожного района Воронежа ушла из своего дома на улице 7-ая Садовая в понедельник, 23 августа. Родственники сразу всполошились, потому что школьница забрала с собой деньги и документы.