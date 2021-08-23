Воронежский марафон побегут онлайн

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Организаторы «Воронежского марафона» сообщили о переводе старта из массового в реальности - в личные забеги в онлайн.

- Мы все как никогда ждали забег в августе, чтобы пробежать в самом сердце нашего города, но в связи с неблагоприятной для проведения массовых мероприятий обстановкой «Воронежский марафон» отменен и пройдет в формате online, - сообщил организатор мероприятия Роман Кубанев. - Мы не можем рисковать вашим здоровьем, и поэтому забег в массовом формате не состоится. 29 августа мы предлагаем каждому из вас пробежать любую дистанцию, из тех, что мы планировали провести (3 км, 5 км, 10 км или 21,1 км). Стартуете в любое время из любой точки, можете бежать самостоятельно или присоединиться к нашим пейсам и пробежать в компании единомышленников. Будет несколько маршрутов и единая точка финиша для всех - ул. Пушкинская, 1. На финише при предъявлении трека пробежки и дистанции мы вручим вам медаль участника и приятные бонусы!

Организаторы сообщили, что вернут взносы участникам.