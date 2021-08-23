Вратарь воронежского «Факела» попал в сборную седьмого тура ФНЛ

Илья Свинов. Фото: с сайта ФК "Факел"

В символическую сборную седьмого тура ФНЛ попал вратарь Илья Свинов. Голкипер сыграл на «ноль» в домашнем матче с волгоградским «Ротором». Причем два раза на старте встречи он спас свои ворота в очень тяжелых ситуациях. Тем самым он сбил наступательный порыв гостей. Да так, что они больше острых ситуаций практически не создавали.

Эксперты ФНЛ также особо отметили игру томской «Томи», победившей на выезде недавно разгромивший «Факел» нижнекамский «Нефтехимик» - 1:0. В сборную тура попал защитник Игорь Климов, хавбек Никита Кирсанов и главный тренер сибиряков Сергей Жуков.

Также внимание экспертов заслужил полузащитник столичного «Велеса» Артур Галоян. Уже на старте домашней игры с владикавказской «Аланией» он отдал две голевые передачи. Встреча, впрочем, закончилась вничью – 2:2.

Опорный хавбек «Енисея» Александр Зотов сделал все, чтобы его команда на выезде набрала хотя бы очко в игре со «СКА-Хабаровском». На его счету начатая голевая атака, заработанный пенальти и голевая передача. Но все же красноярцы уступили – 3:4. У хабаровчан в туре был свой герой. Защитник Глеб Грачев на этот раз хорошо потрудился в атаке. На его счету заработанный пенальти и победный гол.

А полузащитник московского «Торпедо» Андрей Кравчук здорово сыграл в Астрахани против местного «Волгаря». В его активе голевая передача с углового, а также по меньшей мере три созданных для партнеров отличных момента для взятия ворот. И то, что итог всего 1:0 в пользу «Торпедо», точно не его вина.

Также в сборную седьмого тура попали:

защитники Артем Воропаев («Спартак-2» (Москва), Андрей Малых («Оренбург»);

полузащитник Илья Сафронов («Олимп-Долгопрудный»),

нападающий Абу-Саид Эльдарушев («Алания» (Владикавказ).

Сборная седьмого тура. Фото: с сайта ФНЛ.

Напомним, лучшим игроком июля эксперты ФНЛ признали хавбека «Факела» Романа Акбашева.