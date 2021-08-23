Воронежский облздрав прокомментировал массовое увольнение медиков в поликлинике в Шилово

Региональный департамент здравоохранения подтвердил, что за последний год поликлиники №7 в Шилово (жители микрорайона написали петицию с просьбой решить проблему района) уволились семь врачей (из корпуса №6 ушли два врача общей практики, два участковых терапевта, заведующий отделением общей практики, оториноларинголог и травматолог-ортопед), а также четыре медсестры. Но на работу в августе приняли четырех врачей (в том числе двух участковых терапевтов, заместителя главврача, зав отделением общей врачебной практики), старшую медицинскую сестру и девять медсестер.

- В настоящее время в корпусе №6 взрослое население принимают врач общей практики, три участковых терапевта, четыре участковые медсестры, четыре медсестры врачей общей практики, невролог, три гинеколога, два стоматолога-терапевта и врач рентгенолог. Хирург, офтальмолог, еще один рентгенолог и врач функциональной диагностики сейчас в плановых отпусках. Свободны вакансии эндокринолога, эндоскописта, онколога, физиотерапевта и врача по лечебной физкультуре, - отметили в облздраве. - В детской поликлинике ведут прием три участковых педиатра, еще двое – на больничном и в отпуске. В прививочном кабинете сейчас работает медсестра профилактического отделения, основной работник находится на больничном по уходу за ребенком.

По заверениям чиновников, администрация медучреждения максимально заинтересована в доукомплектовании штата.

- Информация о вакансиях размещается на сайтах поликлиники, департамента здравоохранения, а также на профильных интернет-порталах. Поликлиника регулярно принимает участие в ярмарках вакансий, сотрудничает с центром занятости населения Советского района. Зарплата врачей и медсестер в корпусе соответствует среднему уровню по региону. К сожалению, пока желающих занять вакантные места нет, - сообщили в ведомстве. - Некоторые специалисты среди причин отказа называют удаленность врачебных участков от места работы и недостатки транспортного сообщения, поскольку к корпусу поликлиники подходит только один маршрут общественного транспорта.

По данным мэрии, осенью запланирован запуск нового маршрута, который свяжет Левобережную часть города с микрорайоном Шилово через ВоГРЭСовский мост.