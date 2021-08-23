185 жителей Воронежской области оштрафовали за езду на поломанных машинах

Проверка авто с открытым верхом. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

С 19 по 20 августа в Воронежской области инспекторы ДПС провели рейд с целью обнаружения машин с серьезными поломками, а также тех, в конструкцию которых внесли незаконные изменения.

За время рейда выписали 185 административных протоколов за нарушения, допущенными водителями, управляющими машинами с техническими неисправностями. Им грозит штраф - 500 рублей. В 142 случаях владельцы авто незаконно внесли изменения в конструкцию транспортных средств. Водителям 126 автомобилей выдали требования устранить нарушения. Если те их проигнорируют, регистрация машин будет прекращена.

Во время рейда задержали 114 водителей, управлявших машинами со слишком темными передними стеклами. В отношении еще семи составили административные протоколы за езду на автомобиле с превышением норм шума.