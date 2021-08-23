На 8 улицах Воронежа в ночь и днем 24 августа будут работать дорожники

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мэрия Воронежа опубликовала список улиц, где 24 августа пройдут дорожные работы. Не паркуйте машины на этих участках.

- На Антонова-Овсеенко ночью будут укреплять обочины;

- на Артамонова (от дома №12 до улицы Маршала Одинцова и от переулка Богдана Хмельницкого до Прибрежного сквера) днем планируют фрезеровать асфальт;

- на Добролюбова (от дома №60 до дома №160) днем будут выбирать грунт;

- на Загородной (от Торпедо до Подклетенской и от Еремеева до проспекта Труда) днем собираются делать а/б покрытие;

- на Пионерской днем планируют насыпать щебенку;

- на Подклетенской днем будут делать песчано-подстилающий слой;

- на улице Правды ночью с 24 августа, а на улице Чекистов днем будут делать обочины.