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Происшествия23 августа 2021 17:34

У пассажирки экстренно севшего в Воронеже самолета во время полета началась тяжелая судорога

Сейчас пациентке уже стало лучше
Олег ИВАНОВ
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Медики рассказали о состоянии пассажирки, из-за состояния здоровья которой экстренно посадили в Воронеже самолет «Нальчик-Москва».

Бригада центра медицины катастроф доставила женщину в тяжелом состоянии с судорожными приступами в реанимацию. На фоне проводимого лечения пациентке стало лучше, ее перевели в профильное отделение.

- На данный момент женщина проходит обследование с целью уточнения причины приступов, - уточнили «КП-Воронеж» 23 августа в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Самолет, кстати, вылетел в Москву в тот же день в 18:29.