Военный комиссар Воронежской области погрозил уголовными делами десяти уклонистам

Сергей Панков. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В понедельник, 23 августа, на совещании в региональном правительстве об итогах весеннего призыва рассказал военный комиссар Воронежской области Сергей Панков.

По его словам, в районах области с призывом особых проблем не возникло. Повестка приходила 9803 нашим землякам. 2907 из них призвали на военную службу. Таким образом, задача, поставленная Министерством обороны, была полностью выполнена. 4747 человек получили отсрочку от призыва. Еще 11 направили на альтернативную службу.

Уклонистов на этот раз было немного – 10 человек. Материалы на них готовят для передачи в следственные органы.

Сергей Панков отметил, что призывники были обеспечены всем необходимым – формой, продовольствием и банковскими картами. Развивая тему, губернатор Александр Гусев пообещал скорое улучшение материально-технической базы военкоматов. По прикидкам главы области, соответствующая программа, разработанная совместно с Министерством обороны, должна дать ощутимые результаты через два года.