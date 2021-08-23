Дмитрий Саутин пригласил воронежцев на спортивный праздник

Дмитрий Саутин. Фото: dmitrysautin.ru

4 сентября в Воронеже пройдет большой спортивный праздник для всей семьи «Команда мечты», который устраивает прославленный пловец Дмитрий Саутин.

В программе - общегородская зарядка с чемпионом, мастер-классы от титулованных тренеров и спортсменов. На празднике можно посоревноваться в спортивных играх и эстафетах с метанием колец, прыжками в длину, прохождением полосы препятствий. Пройдет товарищеский матч по дворовому футболу, соревнования по воркауту и фитнес-эстафета.

В празднике кроме Дмитрия Саутина примут участие чемпионака мира по стрельбе Елена Ткач, чемпион мира по боксу Александр Перевозчиков, абсолютный чемпион СССР по боксу Валерий Абаджян, двукратный серебряный призер Олимпиады-2012 года по спортивной гимнастике Виктория Комова, чемпион мира по кикбоксингу Вадим Часовских и другие прославленные воронежские спортсмены.

На сцене выступят творческие коллективы и музыкальные группы.

Праздник пройдет в Центре спорта Дмитрия Саутина на Переверткина, 5 (за СШОР №25).