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Общество23 августа 2021 16:41

В Воронеже инспекторы ДПС спасли пожилого водителя, которому стало плохо

Мужчина поблагодарил полицейских
Юрий КОЗЛОВ
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Последствия для здоровья водителя "ГАЗели" могли быть гораздо более страшными, если бы не помощь инспекторов ДПС.

Последствия для здоровья водителя "ГАЗели" могли быть гораздо более страшными, если бы не помощь инспекторов ДПС.

Фото: из архива «КП»

Вечером 20 августа 62-летний воронежец на служебной «ГАЗели» ехал после рабочего дня на стоянку. Около дома № 133 по улице Шишкова ему стало плохо. На помощь пришли полицейские: старший лейтенант и капитан. Экипаж ДПС патрулировал эту часть города и заметил очень медленное ехавшую «ГАЗель».

Полицейские потребовали водителя остановиться. Они проверили его документы и поинтересовались его самочувствием. Оказалось, что ему стало плохо из-за жары.

Полицейские уложили водители на газон, оказали ему первую помощь и вызвали скорую. Подъехавшие врачи заявили, что мужчине нужна госпитализация и увезли его в больницу. Госавтоинспекторы сообщили о случившемся начальнику водителя, обеспечив сохранность его служебного автомобиля.

Мужчина в медучреждении пришел в себя и попросил передать искреннюю благодарность выручившим его инспекторам ДПС.