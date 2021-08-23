В Воронеже инспекторы ДПС спасли пожилого водителя, которому стало плохо

Последствия для здоровья водителя "ГАЗели" могли быть гораздо более страшными, если бы не помощь инспекторов ДПС. Фото: из архива «КП»

Вечером 20 августа 62-летний воронежец на служебной «ГАЗели» ехал после рабочего дня на стоянку. Около дома № 133 по улице Шишкова ему стало плохо. На помощь пришли полицейские: старший лейтенант и капитан. Экипаж ДПС патрулировал эту часть города и заметил очень медленное ехавшую «ГАЗель».

Полицейские потребовали водителя остановиться. Они проверили его документы и поинтересовались его самочувствием. Оказалось, что ему стало плохо из-за жары.

Полицейские уложили водители на газон, оказали ему первую помощь и вызвали скорую. Подъехавшие врачи заявили, что мужчине нужна госпитализация и увезли его в больницу. Госавтоинспекторы сообщили о случившемся начальнику водителя, обеспечив сохранность его служебного автомобиля.

Мужчина в медучреждении пришел в себя и попросил передать искреннюю благодарность выручившим его инспекторам ДПС.