Гимнастку Ангелину Мельникову выдвинули в почетные граждане Воронежа

. Фото: Юрий КОЗЛОВ

25 августа депутаты гордумы выберут новых почетных граждан Воронежа. Среди кандидатур, выдвинутых на это звание, прославленная гимнастка Ангелина Мельникова, ставшая пару недель назад олимпийской чемпионкой в Токио.

Ангелине 21 год. На Олимпиаде в Японии воронежская гимнастка выиграла золото в командном многоборье и две бронзы - в индивидуальном многоборье и в вольных упражнениях. После возвращения из Токио воронежская спортсменка по указу Президента России получила Орден Дружбы, а от Сергея Шойгу - медаль «За укрепление боевого содружества». Из федерального и регионального бюджетов Ангелине заплатят призовые - в общей сложности 8,8 миллионов рублей.

В числе претендентов на почетное звание в этом году также директор КБХА Сергей Ковалев, заслуженный учитель РФ Алевтина Леонова, экс-глава департамента культуры, а ныне директор Губернского педагогического колледжа Иван Образцова, профессор кафедры актерского мастерства института искусств Евгений Слепых.