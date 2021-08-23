Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 августа 2021 16:12

14-летний мальчик получил перелом свода черепа от упавшей ветки в лагере под Воронежем

Возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Ярослав ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото voronezh.sledcom.ru

фото voronezh.sledcom.ru

Воронежские следователи после проверки факта падения ветки на ребенка возбудили уголовное дело - за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, вечером 22 августа в детском лагере «Ландыш» в Семилукском районе во время концерта по случаю закрытия смены на летней эстраде на 14-летнего ребенка упала ветка дерева.

- В больнице у мальчика диагностировали перелом свода черепа и ушиб головного мозга, что предварительно квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Следователи провели осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, назначили судмедэкспертизу. В ходе расследования будет дана надлежащая правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий пребывания детей в лагере, - рассказал руководитель Семилукского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Евгений Гетманов.