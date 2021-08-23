14-летний мальчик получил перелом свода черепа от упавшей ветки в лагере под Воронежем

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Воронежские следователи после проверки факта падения ветки на ребенка возбудили уголовное дело - за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Напомним, вечером 22 августа в детском лагере «Ландыш» в Семилукском районе во время концерта по случаю закрытия смены на летней эстраде на 14-летнего ребенка упала ветка дерева.

- В больнице у мальчика диагностировали перелом свода черепа и ушиб головного мозга, что предварительно квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Следователи провели осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, назначили судмедэкспертизу. В ходе расследования будет дана надлежащая правовая оценка действиям лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий пребывания детей в лагере, - рассказал руководитель Семилукского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Евгений Гетманов.