В Воронежской области учреждения дополнительного образования перейдут на дистант

Дополнительным образованием вновь можно будет заниматься только на "удаленке". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале нового учебного года учреждения дополнительного образования Воронежской области будут работать только в дистанционном режиме. Такое решение приняли на оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Это одна из мер, призванная поскорее победить эпидемию. О возобновлении обычного процесса обучения сообщат дополнительно. Скорее всего, это произойдет в случае значительного улучшения эпидситуации.

Напомним, учреждения дополнительного образования в прошлом учебном году уже были на дистанте, длившемся до середины января. Затем они вновь стали работать в прежнем режиме с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

Ранее сообщали, что в линейках 1 сентября будут участвовать только ученики первых, девятых и 11-х классов. Между ними должна соблюдаться социальная дистанция. Взрослых на линейки допустят только в масках.