В Воронеже закрыли аварийную школу

В Воронеже закрыли на реконструкцию школу № 45, что расположена на улице 9 Января, 46. Власти приняли такое решение из-за того, что образовательное учреждение находится в аварийном состоянии. Об этом рассказали в мэрии в понедельник, 23 августа.

Учреждение к учебному году не допустили. Здесь есть проблемы и с фундаментом, и со стенами. С 1 сентября 442 человека пойдут на занятия в другие близлежащие школы.

Первоклашек примет образовательное учреждение № 48, вторые классы – № 38. А ученики с третьего по восьмой и десятые классы перешли в школу № 35. Девятые классы и выпускники – в школу № 9.

Реконструкцию аварийной школы № 45 проведут в рамках госпрограммы «Развитие образования». Когда здание снова будет готово принять учеников – пока неизвестно.