Драмтеатр приглашает воронежцев на бесплатную экскурсию

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский драмтеатр 28 августа примет участие во Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб», в рамках которого по всей стране пройдет ряд бесплатных экскурсий. Кольцовцы приглашают отправиться в «Историческое путешествие по первому театру Воронежа». Архивариус Кольцовского театра Николай Тимофеев расскажет о великих артистах, выступавших на нашей сцене - Михаиле Щепкине, Павле Мочалове, Марии Ермоловой, Вере Комиссаржевской, Александре Остужеве, писателе Владимире Гиляровском, о читавших в Кольцовском стихи Владимире Маяковском и Александре Твардовском. Александр Островский и Антон Чехов лично присутствовали на спектаклях по своим пьесам. Во время политической ссылки в 1935-36 гг. в театре работал поэт Осип Мандельштам.

Воронежцев сводят на экспозицию «Театр и время» в музей - она рассказывает о хронике театра со времени его создания в 1787 году до сегодняшнего дня. Основой для выставки послужили раритетные материалы из архива театра - фотографии, афиши, программки спектаклей, сценические костюмы и реквизит.

Начало в 12.00. Участие в экскурсии бесплатное, по предварительной записи.