В Воронеже пропала 12-летняя школьница

12-летняя школьница, похоже, подалась куда-то всерьез и надолго. Фото: поисково-спасательный отряд "Черноземье", ВКонтакте.

12-летняя жительница Железнодорожного района Воронежа Мариэтта Чикизова ушла из своего дома на улице 7-ая Садовая в понедельник, 23 августа. Несмотря на то, что девочку потеряли из виду совсем недавно, родственники волнуются. Дело в том, что школьница забрал с собой деньги и документы.

В ориентировке поисковиков говорится, что рост Мариэтты около 155 сантиметров. У девочки длинные коричневые волосы и карие глаза. Перед исчезновением была одета в синие джинсы и кофту с разноцветными рукавами и сланцы, на ногах были сланцы.

Всех, кто что-либо знает о Мариэтте, просят позвонить 8-961-182-95-90 (волонтеры), 112 (служба спасения) или 02.

Напомним, в Воронеже также разыскивают 44-летнюю Марину Ситникову. Она не появлялась ни дома, ни у родственников с 16 августа.