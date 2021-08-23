Воронежцы смогут послушать "Песни над Доном" онлайн

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

VIII межрегиональный певческий фестиваль «Песни над Доном» пройдет 27 августа - в онлайн-формате из-за напряженной ситуации с коронавирусом в регионе.

В форуме примут участие любители народной песни, самодеятельные художественные коллективы - хоры, вокальные, фольклорные и танцевальные ансамбли, а также отдельные исполнители - вокалисты, частушечники, гармонисты, балалаечники, а еще мастера декоративно-прикладного творчества из Воронежской области и регионов России.

Посмотреть выступления артистов можно будет 27 августа на официальном сайте и на YouTube Воронежского областного центра народного творчества и кино, на сайте отдела по культуре Верхнемамонского района, а также в соцсетях.