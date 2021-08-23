В Воронеже задержали грабителя, который сорвал золотую цепочку с прохожей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

В Воронеже полицейские задержали местного 26-летнего рецидивиста, который сорвал золотую цепочку с кулоном у 18-летней девушки, а после скрылся. Об этом сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

Инцидент произошел в июле. Девушка вечером возвращалась домой по Ленинскому проспекту. Неожиданно к ней подошел неизвестный, сорвал с шеи дорогое украшение и убежал. Ущерб составил около 10 тысяч рублей.

По записям с камер видеонаблюдений и данным, которые сообщила потерпевшая, злоумышленника удалось вычислить. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель областного центра. Он прятался у своего знакомого. Там его и задержали стражи порядка. Он признался в содеянном и пояснил, что цепочку сдал в ломбард, а деньги потратил

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине грозит лишение свободы до четырех лет.