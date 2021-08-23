Воронежские ДК приглашают на Дни открытых дверей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Централизованная клубная система» Воронежа объявила о серии Дней открытых дверей в учреждениях культуры. Родители смогут записать детвору в творческие кружски и студии, многие из которых работают на бюджетной основе. Программа Дней открытых дверей разнообразная: мастер-классы, творческие номера и презентации студий, концерты и выставки. Воронежцы могут стать участниками фестиваля красок в культурно-досуговом центре «Шинник», квеста в клубе «Масловский».

Советский район 28 августа в 12.00 клуб «Тенистый» (ул. Тепличная, 20б). 30 августа в 18.00 клуб «Шилово» (ул. Теплоэнергетиков, 8а)

2 сентября в 14.00 клуб «Малышево» (ул. Октябрьская, 236).

3 сентября в 15:00 клуб «Подклетное» (ул. Арбатская, 66)

5 сентября в 17:00 клуб «Придонской» (ул. Защитников Родины, 2).

10 сентября в 17:00 клуб «Первомайский» (ул. Центральная, 44).

Левобережный район 30 августа в 16:00 культурно-досуговый центр «Шинник» (ул. Ростовская, 39)

3 сентября в 16:00 клуб «Масловский» (ул. 206-й Стрелковой дивизии, 308. Тел.: 244-00-35).

3 сентября в 17:00 культурно-досуговый центр «Левобережье» (ул. Менделеева, 38).

Коминтерновский район 1 сентября в 13:00 культурно-досуговый центр «Северный» (Московский пр-т, 131).

4 сентября в 11:00 клуб «Подгорное» (пл. Советов, 28а).

Железнодорожный район 4 сентября в 11:30 клуб «Репное» (ул. Репненская, 82).

4 сентября в 13:00 клуб «Боровое» (ул. Героев России, 2д).

4 сентября в 15:00 клуб «Краснолесье» (ул. Генерала Лохматикова, 13).

4 сентября в 16:00 клуб «Восток» (ул. Конституции, 7а). 10 сентября в 17:00 клуб «Октябрь» (ул. Куйбышева, 23а).