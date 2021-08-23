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Общество23 августа 2021 14:14

Воронежец похвастался ездой по встречке

Парень выложил видео в своем Инстаграм
Ярослав ИВАНОВ
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Скриншот видео

Скриншот видео

Фото: СОЦСЕТИ

Житель Воронежа не постеснялся выложить на всеобщее обозрение в соцсетях, как лихачит на своем BMW по встречке. Видео парень опубликовал в сторис своего Инстаграма в ночь с 22 на 23 агуста. В ролике видно, что автомобиль в вечернее время объезжает интенсивное движение (хотя это совсем не затор) по встречной полосе. На видео подпись «Пробки? Не, не слышали».

Напомним, сотрудники Госавтоинспекции частенько отслеживают видео нарушителей по соцсетям и штрафуют таких автохамов.

Воронежец похвастался ездой по встречке