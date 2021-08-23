Воронежец похвастался ездой по встречке

Скриншот видео Фото: СОЦСЕТИ

Житель Воронежа не постеснялся выложить на всеобщее обозрение в соцсетях, как лихачит на своем BMW по встречке. Видео парень опубликовал в сторис своего Инстаграма в ночь с 22 на 23 агуста. В ролике видно, что автомобиль в вечернее время объезжает интенсивное движение (хотя это совсем не затор) по встречной полосе. На видео подпись «Пробки? Не, не слышали».

Напомним, сотрудники Госавтоинспекции частенько отслеживают видео нарушителей по соцсетям и штрафуют таких автохамов.