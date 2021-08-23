В Воронежской нагорной дубраве незаконно срубили еще 35 сосен

Фото - прокуратура Воронежской области

В Прокуратуре области рассказали о ходе проверки после незаконной вырубки деревьев в природном заказнике регионального значения – Воронежской нагорной дубраве Рамонского района. Ранее управление лесного хозяйства области передало участок в аренду ООО «ИПК-сервис».

Ранее уже сообщалось, что 17 августа неизвестные вырубили 10 сосен. А 6 августа специалисты КУ ВО «Лесная охрана» в ходе патрулирования зафиксировали еще один факт. На этот раз спилили 35 сосен. По данному факту ОМВД России по Рамонскому району организована доследственная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль прокуратурой.

Кроме того, выявлены нарушения законодательства о лесопользовании в деятельности ООО «ИПК-сервис», в том числе связанные с защитой леса от пожара, в связи с чем руководителю организации внесено представление об их устранении.

Также департаментом природных ресурсов и экологии проводится административное расследование о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях (ст. 8.39 КоАП РФ).