Воронежскую молодежь завлекают на прививки от коронавируса подарками

Департамент здравоохранения сообщил о призовой акции по прививкам от коронавируса для молодежи - «Вакцинируйся и получи подарок». Молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, сделавшие первую дозу любой зарегистрированной вакцины от COVID-19 в Воронеже в период с 15 августа по 30 сентября, смогут принять участие в розыгрыше. Призовой фонд составляет 20 наручных смарт-часов, 1000 сертификатов на посещение открытого бассейна в видовых кафе, 500 билетов на посещение развлекательного центра, 300 сертификатов на десерт в кафе.

- Акция направлена на увеличение охвата молодежи вакцинопрофилактикой для повышения коллективного иммунитета. Для проведения конкурса создана специальная комиссия, в которую вошли представители ВГУ и медуниверситета, врачебного и журналистского сообщества, - отметили в облздраве.