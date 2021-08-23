Воронежцев предупреждают о новой схеме мошенничества: звонит лже-директор и просит перевести деньги

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

22 августа аферисты выманили у пятерых жителей Воронежской области в общей сложности около миллиона рублей. Полицейские предупреждают представителей малого и среднего бизнеса, а также ответственных за работу с наличностью сотрудников о новой схеме мошенничества с использованием подмены номеров.

На такую удочку попалась кассир магазина зоотоваров. Ей на телефон позвонил мужчина, который представился директором фирмы. На дисплее телефона действительно высветился номер из контактов, который записан как «директор». Мужчина сказал, что рядом с ним находится главный бухгалтер и необходимо перечислить выручку на их счет. Девушка сходила в салон связи и перевела по указанным реквизитам 300 тысяч рублей. Потом позвонила отчитаться директору, и выяснилось, что он никаких указаний на этот счет не давал.

- Современные технологии позволяют подделать абсолютно любой номер, поэтому в случае звонка из банка необходимо перезвонить по номеру на оборотной стороне банковской карты, а в случае звонка от руководителей, задать несколько «контрольных» вопросов, на который сможет ответить только настоящий сотрудник организации, а также попробовать связаться по другим каналам, - посоветовали в ГУ МВД России по Воронежской области.