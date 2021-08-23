Под Воронежем во время закрытия смены в лагере упавшая ветка разбила голову ребенку

ЧП произошло вечером в воскресенье, 22 августа, в детском оздоровительном лагере «Ландыш» под Воронежем. В это время на летней эстраде проводился концерт в честь закрытия потока. Во время мероприятия около 20:10 на 14-летнего мальчика с дерева оторвалась и упала ветка. Ребенка с травмой скорая увезла в больницу.

По факту прокуратура района организовала проведение проверки в МКУ ДОЛ «Ландыш». Сотрудники надзорного ведомства установят, соблюдалось ли руководством лагеря законодательство об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, обеспечивалась ли их безопасность. И в целом изучат, как проводилась профилактика травматизма детей.

– Семилукским МСО СУ СК России по Воронежской области проводится процессуальная проверка в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ, ход и результаты которой поставлены на контроль в прокуратуре района, – подытожили в ведомстве.