Юго-Западный рынок в Воронеже могут закрыть за ковидные нарушения

Руководство воронежского Юго-Западного рынка за повторное несоблюдение антиковидных мер привлекут к ответственности. В конце прошлой недели в отношении юрлица, управляющего там торговыми точками, составили административный протокол (20.6.1 КоАП ). По закону ему грозит штраф до одного миллиона рублей или закрытие рынка на 90 суток. Решение примет Советский райсуд, куда уже поступили материалы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев в понедельник, 23 августа.

– Не раз говорил предпринимателям: нужно четко соблюдать антиковидные меры. К сожалению, прислушались не все. Один из примеров — Юго-Западный рынок Воронежа. Организация неоднократно нарушала нормы, а ситуация там явно не улучшалась. Надеюсь, пример мобилизует воронежских бизнесменов, а тех, кто еще не соблюдает правила, заставит пересмотреть свои взгляды, – заявил глава региона.

Ранее губернатор поручил проверить все крупные торговые точки на соблюдение антиковидных правил. Главе региона санврачи не раз жаловались, что многие торговцы после предупреждений или небольших штрафов продолжают игнорировать введенные ограничения. Маски не носятся, средства дезинфекции не используются при обслуживании покупателей. При этом губернатор отметил, что достаточно закрытия одного или двух крупных нарушителей, чтобы оказать влияние на остальных.