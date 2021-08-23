В Воронеже ищут пропавшую неделю назад 44-летнюю женщину

Ориентировка волонтеров

Активисты поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 44-летнюю Марину Ситникову, жительницу Воронежа. Они просят горожан помочь в ее поисках. О местонахождении женщины ее родным ничего не известно с 16 августа.

Согласно ориентировке, рост Марины 164 см, она худощавого телосложения, у нее темно-русые волосы и карие глаза. В момент исчезновения она была одета в голубые джинсы, разноцветную футболку и темно-синие кроссовки. Из аксессуаров при ней была белая дамская сумочка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить волонтерам или спасателям по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112 (служба спасения).