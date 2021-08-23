Под Воронежем мотоциклист погиб в лобовом столкновении с легковушкой

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Авария произошла накануне, 22 августа, примерно в 17:00 в Новоусманском районе. 65-летний водитель автомобиля ВАЗ-211340 не уступил дорогу мотоциклисту на нерегулируемом перекрестке. В результате столкновения 29-летний байкер погиб по пути в больницу. Его 31-летняя пассажирка с травмами госпитализирована.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 23 августа, виновник аварии – пенсионер на легковушке двигался со стороны поселка Никольское в направлении поселка Александровка. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево он не уступил дорогу мотоциклу «Хонда», который ехал во встречном направлении.

В результате ДТП водитель мотоцикла скончался в автомобиле скорой, его пассажир доставлена в медицинское учреждение. Водителю автомобиля на месте ДТП была оказана медпомощь, от госпитализации он отказался.

По факту полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.