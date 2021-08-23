Еще один пострадавший при взрыве воронежской маршрутки переведен на лечение в больницу

Фото с места трагедии Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже госпитализировали еще одного пострадавшего при взрыве маршрутки в центре города. Ранее пациент получал лечение амбулаторно. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Александр Гусев в понедельник, 23 августа.

Мужчину госпитализировали в отделение сурдологии первой облбольницы. Новых пострадавших на утро 23 августа нет.

В настоящее время в медучреждениях Воронежа продолжают лечиться 20 человек. 12 горожан находятся в ВОКБ №1. Состояние одного из них по-прежнему тяжелое. Он находится в реанимации. Еще восемь пациентов — в состоянии средней тяжести, трое — в удовлетворительном.

Кроме того, восемь человек находятся в БСМП №1. Состояние пятерых медики оценивают, как среднетяжелое, троих — удовлетворительное. Четверо человек, которым не потребовалась госпитализация, находятся под постоянным контролем врачей из поликлиник.

Напомним, в результате взрыва маршрутки № 10а в Воронеже на улице Кольцовской 12 августа, пострадало 26 человек, двое умерли в реанимации.