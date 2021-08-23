В сельском доме Воронежской области на пожаре женщина получила ожоги

Фото - ГУ МЧС по Воронежской области

Сегодня, 23 августа, в 2:30 в селе Олень-Колодезь Каширского района произошел пожар. Полыхнул дом на проспекте Революции. Из огня спасли 56-летнюю хозяйку дома. Она получила ожоги рук. Об этом рассказали в ГУ МСЧ по региону.

В результате огнем был уничтожен дом 10х12м. Обрушилась кровля по всей площади. Также поврежден оказался фронтон на площади 4 кв. м. Пожар удалось ликвидировать в 03:01. На месте работали 15 человек, 4 единицы техники.

Пострадала хозяйка. Медики констатировали у нее ожоги рук, но от госпитализации женщина отказалась. Причина пожара устанавливается.