Одобренный властями «Маятник Фуко» воронежского художника закрасили по ошибке

Фото мэрии Воронежа. Работа Яна Посадского

Арт-объект «Маятник Фуко», по сохранению которого, воронежские власти даже проводили опрос среди горожан, закрасили во второй раз. Об этом сообщил художник Ян Посадский. Одобренное мэрий еще в мае граффити к утру понедельника, 23 августа, оказалось под слоем красной краски, которую нанесли коммунальные службы города.

Как прокомментировали в мэрии Воронежа, работа действительно была закрашена сотрудником местного комбината благоустройства, но пояснили, что у него не было на это «отдельного указания и злого умысла».

– Проводились работы по ликвидации на этой территории другой «наскальной живописи», которая не имеет такого глубокого смысла и художественной ценности. В комбинате, как и в любом крупном учреждении, есть определенная текучка кадров, люди меняются, новый человек не был проинструктирован о необходимости сохранить работу. Это случайность, о которой руководство комбината сожалеет.

Напомним, 14 апреля воронежский художник Ян Посадский нанес стилизованное изображение маятника Фуко на здание №6-8 по улице Орджоникидзе. Он назвал это «сакральным» символом, который объединяет в себе науку и религию. На рисунке – условная траектория движения «Маятника Фуко», наложенная поверх росписи купола Покровского храма.

- В проекте я соотношу религию и науку в единый, «сакральный» символ — условная траектория движения маятника Фуко накладывается поверх росписи купола Покровского храма, выполненная в технике газетного растра, - написал Ян Посадский.

Тогда в мэрии заверили, что новому изображению ничего не грозит.