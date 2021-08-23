В Воронеже на рабочей неделе погоды будет теплая и сухая

Синоптики не обещают на последней неделе лета аномальную жару. Впрочем, дождей тоже придется подождать. Последние августовские деньки в Воронеже и области будут теплыми и солнечными.

По данным Гидрометцентра, в понедельник, 23 августа, днем воздух прогреется до +27. К вечеру жара спадет до плюс 17.

В ночь на 24 августа вообще будет прохладно. Синоптики обещают +10...+12. Форточки и балконы придется прикрыть. А вот днем во вторник температура снова поднимется до +26...+28. По области местами обещает быть даже до +29 градусов.

В среду начнет возвращаться жара. 25 августа по области будет до +31, по городу до +29.

В четверг, 26 августа, ожидается +28 в Воронеже и +29 в отдельных районах области.

Пятница, 27 августа, тоже будет теплой – +29 градусов.