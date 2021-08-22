Воронежец отдал 1,3 млн рублей мошеннику, пообещавшему помочь с работой

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Спустя четыре года полицейские поймали мошенника, который развел на круглую сумму воронежца, пытавшегося найти работу.

Инцидент произошел летом 2017 года. В кафе 41-летний безработный познакомился с мужчиной, в ходе разговора пожаловался на проблемы с поиском работы. Новый знакомый пообещал помочь с трудоустройством, поскольку имеет широкий круг связей. Безработный для ускорения вопроса решил заплатить. Через некоторое время он передал своему знакомому 400 тысяч рублей. Они вместе пришли к зданию госучреждения, и «решальщик» попросил подождать у входа, а сам зашел внутрь. Пробыл там до тех пор, пока его не прогнал охранник. А когда вышел, сообщил, что передал 400 тысяч рублей знакомому для решения вопроса о трудоустройстве. А на самом деле деньги прикарманил. Потом кормил знакомого «завтраками», пока не заявил об отказе. И предложил попробовать устроить его в крупную транспортную компанию.

- Аналогичным образом они посетили офис частной организации. В этот раз потерпевший передал фигуранту 900 тысяч рублей. Тот тоже оставил их себе. А спустя несколько дней перестал выходить на связь, покинув Воронеж, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Когда афериста задержали, он признался, что обманул воронежца, а деньги потратил. За мошенничество ему грозит до 10 лет лишения свободы.