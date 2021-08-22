В Воронеже поймали водителя за 5 минут устроившего две аварии с потерпевшими

фото 36.мвд.рф

22 апреля ночью полицейские задержали водителя, устроившего в течение пяти минут две аварии с потерпевшими.

Примерно 4.10 на Плехановской, 22 «Пежо Боксер», которым управлял 31-летний житель Новоусманского района, у дома 22 столкнулся с «Рено Логан», после чего «Рено» врезался в опору дорожного знака. Оба водителя покинули место ДТП, причем 43-летний пассажир «Рено» попал в больницу с травмами.

Уже в 4.15 на Московском проспекте, 4 «Пежо» на нерегулируемом перекрестке не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Киа Рио» под управлением 23-летнего водителя. В этой аварии пострадал 22-летний пассажир «Киа», его тоже доставили в больницу.

- 31-летний водитель автомобиля «Пежо Боксер» отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Мужчина в 2020 году дважды привлекался к ответственности за совершение скрытых ДТП, а также за отказ в прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянении, в связи с чем был лишен прав, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области. - В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

фото 36.мвд.рф