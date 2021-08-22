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Общество22 августа 2021 13:16

Где в Воронеже отключат горячую воду с 23 августа

Греть придется жителям Левого берега
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежские коммунальщики продолжают готовить котельные и теплосети к осенне-зимнему сезону. С 23 по 29 августа плановое отключение горячей воды ждет жителей некоторых домов Левого берега.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

с 23 по 27 августа

ул. Димитрова, 27, 75, 79,

Ленинский пр., 124а, 124б, 126, 130, 132,

Набережная, 1.

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН

с 23 по 27 августа

Ленинский пр., 3/2, 7/2, 7/3, 7/4, 10а, 11, 16/2, 21, 25/1, 32, 34, 39, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77, 96а, 96б, 100б, 105/2, 117, 117а,

Набережная авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44,

ул. Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8,

пер. Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13,

пер. Парашютистов, 4, 10,

пер. Гвардейский, 2, 4,

ул. Мопра, 2а, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б; 19/1, 75,

ул. Нижняя, 73,

ул. Ленинградская, 26а, 55а, 68, 82в 104, 108, 110, 114, 116а, 116б, 134, 136а, 136б,

ул. Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 56а, 70, 72, 74,

Спортивная набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23б,

ул. Старых большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96,

ул. Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132, 150,

ул. Порт-Артурская, 19, 21,

ул. Брусилова, 3в,

ул. Героев стратосферы, 1, 9а,

ул. Кулибина, 13а,

ул. Меркулова, 1, 2, 4, 5,

ул. Р.Беляевой, 2, 4, 6,

ул. Циолковского, 19,

ул. П.Осипенко, 19, 24,

пер. Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9а, 9б.