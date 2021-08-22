В Воронежской области к 22 августа коронавирус убил еще 16 пациентов

Утром 22 августа региональный оперштаб озвучил свежую статистику по заболеваемости коронавирусом в Воронежской области.

За минувшие сутки после осложнений COVID-19 скончались 16 пациентов. Всего за пандемию количество летальных случаев в регионе достигло 4 868.

За вчерашний день ковид обнаружили еще у 465 жителей региона. Всего с начала наблюдений диагноз коронавирус поставили 114 385 воронежцам.

Выздоровели за прошедшие сутки еще 165 пациентов. Всего болезнь смогли победить 101 192 жителя Воронежской области.