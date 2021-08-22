Под Воронежем "Лада Гранта" насмерть сбила пенсионера

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства наезда на пешехода в Хохольском районе. 21 августа около 20.34 на 189-м километре автодороги Р-298 «Курск-Воронеж» 33-летний водитель на «Ладе Гранта», следовавший со стороны Курска в направлении Воронежа, сбил пешехода, переходившего проезжую часть в зоне видимости перехода. 62-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

За минувшие сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 111 ДТП, в них двое погибли, а 14 человек получили травмы.

В частности, в Терновском районе в овраг улетел Volvo: погиб водитель, двое пассажиров попали в больницу.