В Воронеже новый филармонический сезон откроет Элисо Вирсаладзе

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Открытие сезона в Воронежской филармонии вот уже который год не обходится без Элисо Вирсаладзе. 96-й симфонический сезон тоже стартует с гастролей известной пианистки. 3 и 4 сентября народная артистка СССР выступит вместе с Воронежским симфоническим оркестром.

Имя этой выдающейся пианистки знают во всем мире. В 1957 году в 15 лет она стала победительницей на республиканском фестивале молодежи, в 1962-м получила третью премию на конкурсе имени Чайковского, в 1966-м Элисо Вирсаладзе стала победительницей Международного конкурса имени Шумана. Народная артистка СССР удостоена Государственной премии России, награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Сезон откроется шедеврами мировой классики. В первой части вечера Элисо Вирсаладзе будет солировать в Концерте для фортепиано с оркестром №15 Моцарта. Как и все концерты композитора, он состоит из трех частей. В нем немало виртуозных трудностей, особенно в каденциях 1-й и 3-й частей, но все они подчинены яркому, искрящемуся образному началу.

Во второй части программы симфонический оркестр под управлением маэстро Владимира Вербицкого исполнит Девятую симфонию Шуберта. Критики характеризуют этот шубертовский опус как величественное произведение, выдержанное в героико-эпических тонах. При жизни автора симфония ни разу не исполнялась. Спустя 10 лет после смерти Шуберта ее открыл Роберт Шуман: в 1838 году он нашел партитуру симфонии среди бумаг брата композитора. 21 марта 1839 года «Большая» до-мажорная симфония, как ее принято называть, была впервые исполнена в Лейпциге оркестром Гевандхауза под управлением Феликса Мендельсона.

Начало концертов: 3 сентября в 19.00, 4 сентября в 18.00.