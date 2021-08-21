Воронежский «Факел» победил волгоградский «Ротор» и остался на втором месте

Максим Максимов забил победный гол, ставший для него уже четвертым в этом чемпионате. Фото: с сайта ФК "Факел"

Домашний матч с «Ротором» проходил в постоянных острых атаках «Факела». На 21 минуте не выдержавшая давление оборона волгоградцев дала сбой. Сбили Максимова в штрафной. Сам Максим и наказал нарушителей с пенальти – 1:0. Он забил свой четвертый гол в этом чемпионате.

Затем только «Факел» мог удвоить счет. Опасно простреливал Руслан Магаль, едва не достигали цели удары Михаила Смирнова и Дениса Шепилова. Но счет остался тем же.

«Факел» набрал 16 очков и остался на втором месте. Столько же у «Оренбурга», но в личной встрече уральцы уступили воронежцам дома – 0:2. Лидирует московское «Торпедо» с 19 очками.

Впереди у «Факела» игра на выезде 29 августа с «КамАЗом» из Набережных Челнов. Команда из Татарстана пока идет на девятом месте с 11 очками.