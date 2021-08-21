Десяти воронежским УК грозят штрафы за неинформирование об отключениях кипятка

Государственная жилищная инспекция Воронежской области проводит мониторинг размещения в ГИС ЖКХ информации о плановых отключениях горячей воды в многоквартирных домах. Домов с централизованным водоснабжением, по данным ведомства, в регионе 3482.

По закону, исполнители коммунальных услуг обязаны размещать в ГИС ЖКХ информацию о плановых отключениях горячего водоснабжения за 10 дней до начала профилактических работ и отключения воды длительностью более суток. В объявлении организации должны указывать адрес дома, а также период планируемого ограничения водоснабжения.

ГЖИ уже составила на нарушителей 13 протоколов. В мировые суды направлены материалы в отношении директоров УК Советского района, УК Левобережного района, УК Коминтерновского района, УК РайДЕХ ЖКХ Железнодорожного района, УК «Мега-Н», УК «Янтарь», УК «Антарес», «АВА-кров», «ВАТД Домостроитель» и УК «Город Будущего».

Нарушителям грозит предупреждение или штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей.